Médio Sotiris Alexandropoulos deixa Sporting para jogar nos gregos do Olympiacos

O internacional grego Sotiris Alexandropoulos vai regressar ao seu país natal para jogar no Olympiacos, após uma temporada no Sporting, anunciou o clube da Liga helénica de futebol, sem revelar pormenores sobre a aquisição do médio.

Sem espaço na equipa liderada por Rúben Amorim, o jogador, de 21 anos, volta ao campeonato grego para jogar no emblema do Pireu, rival do Panathinaikos, clube que tinha deixado há quase um ano para rumar ao Sporting, pelo qual assinou um contrato de cinco temporadas, até 2027.



Na temporada 2022/23, foi opção em 14 ocasiões na equipa principal 'leonina', tendo disputado dois encontros na formação B.



Até ao momento, o Sporting não se manifestou sobre a saída do internacional grego.