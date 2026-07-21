Médio uruguaio Zalazar diz que tomou “decisão fácil” ao escolher Sporting

Após o triunfo ‘leonino’ por 7-0 no particular com os franceses do Estrasburgo, em que marcou um golo de grande penalidade, no Estádio Algarve, o jogador contratado ao Sporting de Braga foi questionado pelos jornalistas sobre o interesse do rival Benfica e se fez a escolha certa ao ir para o Sporting.



“Desde o primeiro dia que soube. Bem, não tive de escolher, acho que foi uma decisão fácil. Quando me deram a oportunidade de vir para o Sporting, disse ao meu agente que queria vir, não pensei duas vezes. Também me deram muita confiança, fizeram-me sentir muito bem-vindo. Estou muito feliz por estar aqui e espero ficar por muito tempo”, respondeu.



O médio uruguaio elogiou “o grupo fantástico de pessoas, todas maravilhosas”, que o receberam no estágio ‘leonino’ realizado no Algarve.



“Desde o primeiro dia, fizeram-me sentir muito à-vontade. É realmente incrível como se chega a uma equipa e, em apenas dois ou três dias, já te sentes como se estivesses cá há muito tempo”, reforçou.



Zalazar, de 26 anos, que se tornou a contratação mais cara de sempre dos ‘verdes e brancos’, por 30 milhões de euros, tentou retirar carga a esse facto, assumindo que “a responsabilidade existe desde logo por vestir” a camisola do Sporting.



“É um clube enorme, sem dúvida, e é verdade que foi uma transferência significativa para o clube e para mim também. Tento manter a normalidade o mais possível, mas, como já disse, a responsabilidade começa no momento em que se veste esta camisola, independentemente de ter custado 30 milhões ou tenha chegado de graça”, acrescentou.



Manifestando-se “feliz” pela prestação da equipa no particular com o Estrasburgo, Zalazar reconheceu que a equipa “fez uma grande partida” e mostrou aos adeptos “a dinâmica que precisa de manter” no arranque da temporada.



“Contratámos muitos jogadores novos. Todos mostraram a sua qualidade, o que podem contribuir para o Sporting, tal como aqueles que já cá estavam, que também são incríveis. Penso que encontrámos um grande equilíbrio, penso que somos uma grande equipa, um grande grupo. O importante agora é o campeonato e tudo o que está para vir”, frisou.



O jogador do Sporting, que cobrou com sucesso uma grande penalidade após falta cometida sobre si próprio, garantiu que não quer tirar o lugar de marcador de penáltis ao colombiano Luis Suárez.



“Obviamente, temos um cobrador [de penáltis] fixo, e claro, precisamos de respeitar isso porque era o que ele fazia no ano passado. Não vou chegar aqui para tirar nada a ninguém. O Luis [Suárez] não está aqui e obviamente que quero estar com ele para o conhecer melhor, para começarmos a desenvolver a nossa dinâmica, que será importante ao longo do ano, porque é, sem dúvida, um jogador fundamental para nós”, assinalou.



O Sporting goleou hoje o Estrasburgo por 7-0, com golos de Issa Doumbia, Sergi Altimira, Silas Andersen, Zalazar, Maxi Araújo, Geny Catamo e Fotis Ioannidis, somando a quinta vitória em outros tantos jogos de pré-época.