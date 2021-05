Milhares de adeptos junto ao Estádio do Sporting sem respeitar distanciamento

Com o desafio da 32.ª jornada da I Liga agendado para as 20:30, são cada vez mais os adeptos, na grande maioria jovens, que se juntam ao lado escadaria do Centro Comercial Alvaláxia, perto das sedes das claques do clube Diretivo Ultras XXI, Torcida Verde e Juventude Leonina, que, junto da sua `casinha`, tem montado um ecrã em cima de um camião para transmitir o jogo.

O distanciamento social obrigatório para combater a pandemia de covid-19 não tem sido respeitado, assim como a utilização de máscara em muitas pessoas, duas medidas expressamente indicadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas imediações do recinto estão presentes alguns agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e não existem pontos de venda ambulante, mas é visível o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos fãs, que têm conseguido adquirir as mesmas junto da sede da `Juve Leo` e, provavelmente, nos cafés mais próximos ou no supermercado do Centro Comercial.

O aglomerado de adeptos `leoninos`, entoando cânticos de apoio, agitando bandeiras e abrindo potes de fumo verde, contrasta com as várias pessoas que aguardam por transportes no terminal de autocarros do Campo Grande.

O jogo com os `axadrezados`, que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora, está marcado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.