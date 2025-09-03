Ministério Público abre inquérito a incidentes no jogo Sporting-FC Porto

O inquérito corre termos no DIAP de Lisboa e teve origem em auto elaborado pela Polícia de Segurança Pública.





Na noite de sábado pelo menos 17 pessoas ficaram feridas depois de uma estrutura de vidro ter partido na bancada do estádio de Alvalade.





Durante o jogo, os adeptos do Futebol Clube do Porto partiram separadores de vidro da bancada. Os estilhaços caíram na bancada inferior onde estavam adeptos do Sporting.







O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já abriu também um inquérito à quebra de vidros na bancada.