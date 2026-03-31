Ministra da Cultura reúne-se com Frederico Varandas após polémica no clássico de andebol com o FC Porto

A tensão no andebol português continua a subir de tom. A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, vai reunir‑se na quarta‑feira com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, depois de o clube ter solicitado um encontro urgente devido aos incidentes registados no clássico com o FC Porto, disputado no Dragão Arena.





Em resposta enviada à agência Lusa, o gabinete da ministra confirmou que a reunião contará também com o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, e com o presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, entidade responsável pela regulação da modalidade no país.





O encontro, entre o presidente do Sporting e a ministra da Cultura contará também com o secretário de Estado do Desporto e o presidente da Federação de Andebol de Portugal, surge num clima de tensão marcado por denúncias de “odor tóxico”, agressões e participações disciplinares.





O Sporting justificou o pedido de urgência com aquilo que descreveu como ações “repugnantes” do FC Porto, denunciando “práticas obscuras”, entre as quais um “balneário com cheiro tóxico e intenso” que, segundo o clube lisboeta, terá afetado o estado físico de jogadores e membros do staff. O treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga chegaram mesmo a receber assistência médica.





As acusações foram prontamente rejeitadas pelo FC Porto, que considerou as alegações “graves e abusivas”. A polémica intensificou‑se ainda mais quando os dragões, através do diretor‑geral das modalidades, Mário Santos, acusaram o jogador leonino Martim Costa de ter agredido um adepto durante o aquecimento.





A FAP já havia, entretanto, avançado com uma participação ao Conselho de Disciplina, procurando apurar responsabilidades pelos acontecimentos que marcaram o encontro da primeira jornada da segunda fase do campeonato nacional, jogo que terminou com vitória do Sporting por 33‑30. A partida arrancou com cerca de 15 minutos de atraso devido às queixas dos leões sobre o odor sentido no balneário.A reunião de quarta‑feira pretende agora esclarecer o sucedido, garantir a integridade das competições e devolver estabilidade a uma modalidade que atravessa uma das semanas mais polémicas dos últimos anos.