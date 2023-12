Moçambicano Geny Catamo renova contrato com Sporting até junho de 2028

Geny Catamo, de 22 anos, chegou ao emblema lisboeta em 2018/19, proveniente do Amora, que o tinha contratado aos moçambicanos do Black Bulls, tendo ainda vestido as camisolas de Vitória de Guimarães e Marítimo, em ambos os casos por empréstimo dos 'leões'.



"Estou muito contente por terem confiança em mim. As palavras estão difíceis de sair porque estou muito feliz", afirmou Geny Catamo, que tem sido utilizado pelo treinador do Sporting como extremo ou defesa direito.



O jogador dos 'leões' foi também hoje convocado para a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2023), que vai ser disputada na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro, pelo selecionador moçambicano, Chiquinho Conde.



Após a assinatura do novo contrato com o Sporting, numa época em que já marcou dois golos nos 18 jogos em que alinhou, assumiu a responsabilidade: "Sinto-me muito orgulhoso. Tenho continuado a crescer com os meus colegas e agora tenho de estar focado no que o mister (Rúben Amorim) pede, para continuar a ser feliz também".



De acordo com a imprensa desportiva, o Amora, atualmente na Liga 3, detinha 75% dos direitos económicos do jogador moçambicano, que tinha contrato com o Sporting até ao fim da época 2024/25 e uma cláusula de 45 ME.