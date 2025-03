Morita e Hjulmand podem ser "solução" no Sporting contra Casa Pia

"São dois jogadores que poderão estar disponíveis para jogo, têm vindo a melhorar, acredito que possam ser solução, mesmo que seja por algum tempo, no jogo de amanhã", adiantou o técnico, em conferência de imprensa, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.



O japonês não joga desde a primeira mão do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Borussia Dortmund, em 11 de fevereiro. O dinamarquês lesionou-se no encontro da segunda mão, na Alemanha, em 19 de fevereiro.



As duas ausências, a juntar às lesões de Daniel Bragança e João Simões, que não devem voltar a jogar nesta época, ou até mesmo de Pedro Gonçalves, que pode jogar na posição, mas está fora das opções desde novembro, e Alexandre Brito, que foi 'resgatado' à equipa B, mas também se lesionou, precipitaram a adaptação do defesa Zeno Debast ao meio-campo.



Questionado sobre a boa resposta que o belga tem dado, Borges garantiu que "em momento algum" irá "castrar o crescimento dele enquanto jogador" se "perceber que ele se sente mais confortável a defesa central", mas destacou as suas capacidades técnicas para jogar numa posição mais adiantada.



"Tanto numa posição, como noutra, ele tem um potencial enorme. Eu até acho que, como médio, tem conseguido ser um bocadinho mais agressivo do que como (defesa) central. É por isso que, chamem-me maluco, (mas) continuo a dizer que ele, no futuro, pode ser um grande médio", elogiou.



Quem também recuperou recentemente de lesão foi o melhor marcador da I Liga, Viktor Gyökeres, igualmente merecedor de elogios do treinador pela sua capacidade de trabalho em termos de "gestão física".



"É um mouro de trabalho. Nem nós (equipa técnica), às vezes, conseguimos meter um travão, mesmo que queiramos, porque ele é focadíssimo e muito comprometido naquilo que é o trabalho e naquilo que (lhe) é pedido", destacou o treinador.



Também por começar a ter alguns jogadores que estiverem lesionados de volta, Borges considerou que "é notório que a equipa se sente melhor individualmente e coletivamente" e reforçou a confiança para conquistar o título com o plantel que tem à disposição.



"Estou supertranquilo naquilo que é o plantel. Vamos chegar ao fim, vamos ser campeões e vou ficar feliz. Tão simples quanto isso. Na minha cabeça, na nossa, só está sermos capazes de ser bicampeões", apontou.



Para isso, será importante vencer na visita ao Casa Pia, um adversário que "tem feito um grande campeonato" e que "não perde desde agosto em sua casa", mas que na primeira volta, ainda com Ruben Amorim como treinador dos 'leões', se apresentou em Alvalade "com uma linha de seis" defesas.



"Acredito que amanhã (domingo) não se apresente dessa forma. Até porque está numa fase do campeonato com muita confiança, supertranquila, acredito que vai manter as suas dinâmicas habituais", analisou o treinador que orienta os 'verde e brancos' desde o final de dezembro.



O Sporting visita o Casa Pia no domingo, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, casa emprestada dos lisboetas, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).



A equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato com 56 pontos, mais três do que o Benfica, que recebe hoje o Nacional e tem ainda um jogo em atraso, contra o Gil Vicente, relativo à jornada anterior.



Já o Casa Pia, orientado por João Pereira, segue em sexto lugar, com 36 pontos, não perde em casa desde a terceira jornada, em agosto, e venceu os últimos três jogos disputados em Rio Maior, incluindo ao Benfica (3-1).