Morreu Júlio Rendeiro, antigo hoquista do Sporting e selecionador nacional

Em comunicado, os ‘leões’ lembram que Júlio Rendeiro, que chegou ao clube na época 1971/72, “rapidamente se tornou uma peça decisiva na espinha dorsal da equipa de hóquei em patins 'verde e branca', integrando a lendária ‘equipa maravilha’ - o quinteto formado com António Ramalhete, João Sobrinho, Chana e António Livramento e amplamente reconhecido como um dos melhores conjuntos de sempre da modalidade”.



Ao serviço do Sporting, Júlio Rendeiro conquistou três campeonatos nacionais e duas Taças de Portugal, contribuindo ainda para a histórica conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 1977, à época inédita no hóquei português.



Com a camisola da seleção portuguesa, alinhou em 152 partidas, tendo marcado 112 golos, e conquistado dois títulos de campeão do mundo e cinco de campeão da Europa.



Após terminar a carreira de jogador, assumiu o cargo de selecionador nacional, conduzindo Portugal ao título mundial em 1982, função que, na época 1978/79, acumulou com a de treinador do Sporting.



Enquanto dirigente, Júlio Rendeiro foi vice-presidente das direções ‘leoninas’ presididas por Amado de Freitas e José Eduardo Bettencourt, tendo ainda sido vogal do Conselho Fiscal.



“O legado de Júlio Rendeiro ultrapassa as vitórias e os títulos. A sua postura exemplar, dedicação e compromisso com os valores Leoninos contribuíram de forma decisiva para a afirmação do Sporting enquanto potência do desporto nacional” referem os ‘leões’, agradecendo os “muitos anos de dedicação, serviço e devoção ao clube”.



Também a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) lamentou a morte de "uma das figuras mais marcantes da história do hóquei em patins português".



"A FPP apresenta as suas mais sentidas condolências à família, amigos e a todos os que partilharam o seu percurso, prestando homenagem ao contributo de Júlio Rendeiro para o hóquei em patins nacional", lê-se na nota de pesar do organismo liderado por Luís Sénica, enaltecendo o contributo de Júlio Rendeiro "para afirmar Portugal como uma potência internacional da modalidade".

