Morreu Rui Jordão

Morreu o antigo futebolista do Benfica, Sporting e da selecção nacional aos 67 anos. Estava internado devido a um problema cardíaco.

O ex-futebolista no Hospital de Cascais, onde estava internado em consequência de problemas cardíacos.



O antigo jogador, natural de Benguela, destacou-se no Benfica, clube no qual iniciou a carreira, em 1971/72, e no Sporting, tendo disputado 43 jogos pela seleção portuguesa e marcado 15 golos, dois dos quais no Europeu de 1984, no qual Portugal foi eliminado nas meias-finais.



Jordão, que jogou também no Saragoça e no Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira, em 1988/89, foi melhor marcador do campeonato português nas épocas 1975/76 e 1979/80, tendo conquistado seis títulos de campeão nacional, três Taças de Portugal e uma Supertaça portuguesa.







Foi internacional por 43 vezes, marcando 15 golos, de 1972 a 1989. Jogou na Taça da Independência do Brasil, em 1972, e na fase final do Campeonato da Europa de 1984. Marcou os dois golos na meia-final com a França.







O internacional português Rui Jordão, apelidado de 'Gazela de Benguela', veio de Angola como 'novo Eusébio' para jogar no Benfica, mas foi no Sporting que se tornou uma lenda, além de também ter 'brilhado' pela seleção.





Pintor respeitado







Após a carreira como futebolista, Jordão tornou-se pintor.



Em 2001, concluiu Pintura e Desenho, Introdução à Historia da Arte, Historia da Arte do século XX, Temas de Estética e Teorias da Arte Contemporânea, na Sociedade Nacional de Belas-Artes em Lisboa.





Em 2018, inaugurou na galeria do Palácio Egito, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, a exposição "Que a Mente resista/Projeto de uma exposição/Palavras Ditas", um dos últimos ecos de uma profissão artística que começou com a licenciatura em História da Arte, na Universidade Nova de Lisboa, que lhe valeu um estágio no Centro Cultural de Cascais-Fundação D. Luís I, tendo recebido o Prémio Vespeira, por "Rosto da Cidade", e expososto nas Bienais de Amarante e Montijo, entre outros locais.