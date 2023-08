Morten Hjulmand assina pelo Sporting

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa (…) que chegou a acordo com o Unione Sportiva Lecce S.p.A. (adiante designado Lecce) com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Morten Hjulmand, pelo montante de €18.000.000,00 (dezoito milhões de euros), aos quais podem acrescer até €3.000.000,00 (três milhões de euros) condicionados ao atingimento de objetivos individuais e coletivos”, informou a SAD ‘leonina’, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Na mesma nota, o Sporting refere que o jogador assinou um contrato válido até junho de 2028, que inclui uma cláusula de rescisão de 80 ME, acrescentando ainda que “o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD”.Hjulmand, de 24 anos, torna-se, assim, a segunda contratação mais cara da história do emblema de Alvalade, sendo apenas superado pelo sueco Viktor Gyökeres, que foi resgatado aos ingleses do Coventry neste ‘mercado’, por 20 ME.É o segundo jogador dinamarquês a envergar a camisola do emblema ‘leonino’, duas décadas depois de o guarda-redes Peter Schmeichel ter representado o clube, entre 1999 e 2001.O médio defensivo fez a formação no Copenhaga, rumando à Áustria para alinhar pelo Admira Wacker em 2018, antes de ser contratado pelo Lecce, em janeiro de 2021, por 170 mil euros, quando a formação transalpina ainda estava na Serie B, o segundo escalão.Desde então, atuou em 95 jogos e ajudou o clube do sul de Itália a subir à Serie A em 2022, sendo que, na temporada passada, foi promovido a capitão de equipa.O médio dinamarquês é o segundo reforço assegurado pelo Sporting para a temporada 2023/24, depois do avançado Viktor Gyökeres.





Entrada direta para o pódio dos mais caros





Morten Hjulmand representa a segunda contratação mais onerosa da História do Sporting, sendo apenas superado em dois milhões de euros por Viktor Gyökeres, também contratado esta época.



Com as chegadas de Gyökeres e Hjulmand, o avançado Paulinho foi ‘relegado’ para o último lugar do pódio das aquisições mais avultadas, face aos 16 ME fixos que o Sporting pagou ao Sporting de Braga por 70% do passe, em janeiro de 2021.



Nesta lista, segue-se Pedro Gonçalves, médio ofensivo que começou por custar 6,5 ME por 50% passe em 2020/21 e por quem os ‘leões’ pagaram mais sete milhões ao Famalicão recentemente, por mais 40%, o que elevou o negócio a um total de 13,5 ME.



Manuel Ugarte, transferido no mês passado para o Paris Saint-Germain, por 60 ME, é o quinto do ranking ‘leonino’, numa transação idêntica à de Pedro Gonçalves. O Sporting pagou 6,5 ME ao Famalicão por 50% do passe em 2021/22 e, desde então, adquiriu faseadamente mais parcelas aos minhotos, a última das quais no final de junho último, por dois milhões, numa transferência total de 12,5 ME por 80% dos direitos económicos.



Seguem-se o avançado neerlandês Bas Dost, adquirido aos alemães do Wolfsburgo por 11,85 ME, em 2016/17, o lateral português Rúben Vinagre, contratado ao Wolverhampton em 2021/22 por 10 ME, por 50% do passe, e o médio internacional luso Bruno Fernandes, por quem os ‘verdes e brancos’ pagaram 9,7 ME à Sampdoria em 2017/18.



O top 10 conclui-se com o argentino Marcos Acuña (9,59 ME), proveniente do Racing em 2017/18, e com o defesa neerlandês Jeremiah St. Juste (9,5 ME), reforço contratado ao Mainz na época passada.







(Com Lusa)