Morten Hjulmand reconhece final de temporada frustrante





(Com Lusa)

“As últimas 48 horas não foram fáceis. Um final de temporada desapontante. Sem títulos para o nosso Sporting. Sem Mundial para o meu país. Eu olho sempre para mim em primeiro lugar e assumo a responsabilidade”, escreveu o dinamarquês nas redes sociais.Na mesma mensagem, o médio, de 26 anos, garante que “agora é o tempo de refletir e acima de tudo aprender” com as derrotas, agradecendo o apoio dos sportinguistas.Depois de ter conseguido o bicampeonato em 2024/25, o Sporting terminou a I Liga na segunda posição, foi eliminado nas meias-finais da Taça da Liga e terminou a temporada com uma surpreendente derrota por 2-1, após prolongamento, na final da Taça de Portugal, frente ao Torreense, a primeira equipa do segundo escalão a vencer o troféu.Hjulmand viu ainda a Dinamarca falhar o apuramento para o Mundial2026, ao perder com a República Checa, por 3-1 no desempate por grandes penalidades, após um empate 2-2 na segunda e última ronda do play-off.