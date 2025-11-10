Sporting
Futebol Internacional
Mundial2026. Seleção grega dispensa Ioannidis devido a lesão
O avançado Fotis Ioannids, do Sporting, foi hoje dispensado da seleção grega de futebol, devido à lesão sofrida no sábado, no jogo em que o Sporting venceu fora o Santa Clara (2-1), da I Liga portuguesa.
“O selecionador Ivan Jovanovic chamou o avançado Andreas Tetteh, do Kifisia, para substituir o lesionado Fotis Ioannidis nesta paragem internacional”, referiu a federação grega de futebol, que também chamou à última hora o capitai Tasos Bakasetas.
Ioannidis, de 25 anos, reforço para esta época do Sporting, entrou ao intervalo no jogo dos ‘leões’ nos Açores e esteve em campo até ao final, mas terá sofrido uma lesão no joelho direito que o obrigará a parar durante entre quatro a seis semanas.
O Sporting também ficou privado de Pedro Gonçalves ‘Pote’, que saiu aos 57 minutos, e foi, igualmente, dispensado da seleção portuguesa.
No apuramento para o Mundial2026, a Grécia está fora das contas, num grupo em que está a sete pontos de distância de Dinamarca e Escócia e quando faltam disputar apenas dois jogos.
