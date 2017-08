Niculae diz que Sporting vai resolver eliminatória com o Steaua em Alvalade

Lusa 14 Ago, 2017, 22:25 / atualizado em 14 Ago, 2017, 22:25 | Sporting

"Penso que o Sporting vai vencer com facilidade esta eliminatória, logo na primeira mão em casa. O Steaua tem bons jogadores, mas não do mesmo valor dos do Sporting. Para o campeonato romeno é uma boa equipa, mas está mais fraca do que em anos anteriores. Venderam muitos jogadores bons e têm uma equipa em construção", disse Niculae, que esteve hoje em Alvalade e vai assistir ao jogo de terça-feira.



De resto, Niculae confessa que vai torcer "a 100%" pelo Sporting e considera que a equipa deste ano "está mais forte e pode ser campeã".



"Vi os jogos de preparação e penso que está mais forte do que no ano passado. Contratou reforços de qualidade, como o Coentrão, o Mathieu, o Fernandes e é a terceira época de Jesus no Sporting, conhece bem a equipa e o espírito do clube. Não vai ser fácil ser campeão, porque o Benfica e o FC Porto também estão fortes, mas acho que tem mais condições este ano para alcançar esse objetivo que os sócios esperam desde que eu me fui embora", referiu Niculae, que desvalorizou o ambiente hostil que o Sporting vai encontrar no estádio do Steaua.



O antigo internacional romeno entende que esse fator não será um problema para o Sporting e até brincou com a situação: "Se fosse no campo do Dínamo [de Bucareste, sua antiga equipa] era pior (risos). No Steaua há uma guerra entre adeptos por causa do nome do clube, estão divididos".



Quanto ao alegado mau estado do relvado, sossegou também os sportinguistas: "Esta época fizeram ainda poucos jogos lá, acho que vai estar em condições quando o Sporting lá for. Mas não vai ter grande interesse, porque o Sporting vai ganhar bem em Alvalade e resolver a eliminatória".



Sobre o ponto fraco do Steaua, identificou-o sem hesitação: "A defesa. Tem sofrido golos em todos os jogos e penso que o Sporting pode aproveitar".



A terminar, Nicuale lamentou a oportunidade perdida em 2013 de regressar ao Sporting: "Foi uma situação triste, em que estive quase até à meia-noite à espera, fiz os testes médicos, nos quais fui o segundo melhor, e depois não foi possível porque já tinha alinhado por duas equipas nessa época. Mais uma vez tive azar no Sporting, depois da lesão grave que sofri logo no primeiro ano que cá cheguei".



O jogo no Estádio José Alvalade está marcado para as 19:45, e será arbitrado pelo alemão Félix Brych. A segunda mão, em Bucareste, realiza-se em 23 de agosto.