Norueguesa Andrea Norheim reforça futebol feminino do Sporting

A jogadora, que foi internacional nos escalões jovens, atuou nas duas últimas épocas no HB Køge, da liga dinamarquesa.



"Sinto-me muito entusiasmada e feliz por estar aqui no Sporting, estou ansiosa por começar a jogar", disse a jogadora, que passa a integrar o plantel orientado por Mariana Cabral.



Andrea Nordheim descreve-se como "uma jogadora muito forte fisicamente", sublinhando as suas raízes: "Venho da Noruega e somos vikings. Sinto-me confortável com bola, gosto de fazer passes curtos e manter a posse".



Antes de representar o HB Køge, por quem conquistou uma Liga da Dinamarca, sagrou-se campeã nacional pelo Pitea IF, da Suécia, e vestiu as camisolas do Avaldsnes IL e do Klepp IL, da Noruega. Além disso, jogou pelo Lyon, uma das equipas mais fortes do Mundo.



"Foi muito bom estar num clube tão grande como o Lyon e jogar com algumas das melhores jogadoras do mundo. Foi uma experiência muito positiva e aprendi muito", realçou a nova jogadora do Sporting.



A jovem norueguesa não poupou elogios para o Sporting e para o futebol português, em geral: "Cristiano Ronaldo é a grande referência quando penso no cube. Além disso, o Sporting tem uma Academia muito boa e forma grandes jogadoras. A Liga portuguesa cresceu muito nos últimos anos, é um campeonato muito competitivo e é muito interessante estar aqui. Espero muita competição entre todas as equipas e ganhar troféus".