Números e Curiosidades – Jornada 3



O que vai acontecer nesta 3ª jornada:



- O 22º confronto na Choupana entre Nacional e Sporting



- O 15º derby do concelho, em Moreira de Cónegos, entre o Moreirense e o Vitória SC.



- Outro derby minhoto, o 11º derby em Famalicão entre o Famalicão e o Gil Vicente.



- O 8º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Rio Ave



- O 6º confronto na Luz entre Benfica e Tondela. Voltam a defrontar-se … 4 anos depois



- O 5º confronto no Dragão entre FC Porto e Casa Pia.



- O 5º derby do didtrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Alverca. Voltam a defrontar-se … 22 anos depois.



- O 4º confronto entre Estoril e Santa Clara na Amoreira (jogo adiado para dia 6 de setembro)



- O 2º confronto no Minho entre o SC Braga e o AVS





O que poderá acontecer nesta jornada 3:



- O Nacional voltar a vencer em casa o Sporting … 14 anos depois.



- O Tondela voltar a vencer na Luz … anos depois.



- O Arouca voltar a vencer em casa o Rio Ave … 10 anos depois.



- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez na sua história no estádio do Dragão.



- A primeira vitória do Estrela este século em casa frente ao Alverca



Séries em aberto



- O Sporting marca há 21 jornadas consecutivas



- O Casa Pia não ganha fora há 6 meses e meio.



- O AVS não vence em casa há 6 meses e meio.



- O Sporting ainda não perdeu no escalão principal em 2025.



- Rui Borges é o treinador com mais jogos consecutivos actualmente, vai realizar o seu 71º jogo seguido.