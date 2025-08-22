Em direto
Números e Curiosidades - Jornada 3

por RTP

A 3.ª jornada da I Liga de Futebol Profissional começa este sábado, ainda com algumas equipas a terem que fazer gestão de esforço e de jogos por estarem nas eliminatórias para as competições europeias.

O que vai acontecer nesta 3ª jornada:

- O 22º confronto na Choupana entre Nacional e Sporting

- O 15º derby do concelho, em Moreira de Cónegos, entre o Moreirense e o Vitória SC.

- Outro derby minhoto, o 11º derby em Famalicão entre o Famalicão e o Gil Vicente.

- O 8º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Rio Ave

- O 6º confronto na Luz entre Benfica e Tondela. Voltam a defrontar-se … 4 anos depois

- O 5º confronto no Dragão entre FC Porto e Casa Pia.

- O 5º derby do didtrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Alverca. Voltam a defrontar-se … 22 anos depois.

- O 4º confronto entre Estoril e Santa Clara na Amoreira (jogo adiado para dia 6 de setembro)

- O 2º confronto no Minho entre o SC Braga e o AVS


O que poderá acontecer nesta jornada 3:

- O Nacional voltar a vencer em casa o Sporting … 14 anos depois.

- O Tondela voltar a vencer na Luz … anos depois.

- O Arouca voltar a vencer em casa o Rio Ave … 10 anos depois.

- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez na sua história no estádio do Dragão.

- A primeira vitória do Estrela este século em casa frente ao Alverca

Séries em aberto

- O Sporting marca há 21 jornadas consecutivas

- O Casa Pia não ganha fora há 6 meses e meio.

- O AVS não vence em casa há 6 meses e meio.

- O Sporting ainda não perdeu no escalão principal em 2025.

- Rui Borges é o treinador com mais jogos consecutivos actualmente, vai realizar o seu 71º jogo seguido.
