A 3.ª jornada da I Liga de Futebol Profissional começa este sábado, ainda com algumas equipas a terem que fazer gestão de esforço e de jogos por estarem nas eliminatórias para as competições europeias.
Números e Curiosidades – Jornada 3
O que vai acontecer nesta 3ª jornada:
- O 22º confronto na Choupana entre Nacional e Sporting
- O 15º derby do concelho, em Moreira de Cónegos, entre o Moreirense e o Vitória SC.
- Outro derby minhoto, o 11º derby em Famalicão entre o Famalicão e o Gil Vicente.
- O 8º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Rio Ave
- O 6º confronto na Luz entre Benfica e Tondela. Voltam a defrontar-se … 4 anos depois
- O 5º confronto no Dragão entre FC Porto e Casa Pia.
- O 5º derby do didtrito de Lisboa na Reboleira entre o Estrela e o Alverca. Voltam a defrontar-se … 22 anos depois.
- O 4º confronto entre Estoril e Santa Clara na Amoreira (jogo adiado para dia 6 de setembro)
- O 2º confronto no Minho entre o SC Braga e o AVS
O que poderá acontecer nesta jornada 3:
- O Nacional voltar a vencer em casa o Sporting … 14 anos depois.
- O Tondela voltar a vencer na Luz … anos depois.
- O Arouca voltar a vencer em casa o Rio Ave … 10 anos depois.
- O Casa Pia pontuar pela 1ª vez na sua história no estádio do Dragão.
- A primeira vitória do Estrela este século em casa frente ao Alverca
Séries em aberto
- O Sporting marca há 21 jornadas consecutivas
- O Casa Pia não ganha fora há 6 meses e meio.
- O AVS não vence em casa há 6 meses e meio.
- O Sporting ainda não perdeu no escalão principal em 2025.
- Rui Borges é o treinador com mais jogos consecutivos actualmente, vai realizar o seu 71º jogo seguido.
