Nuno Dias diz que Sporting quer "voltar a ser feliz" na Champions de futsal

“Não sei quais são as vontades das outras três equipas, acredito que sejam iguais. Há uma vontade enorme de festejarmos, de voltarmos a ser felizes nesta competição, mas com os pés bem assentes na terra e com respeito máximo pelos adversários, que têm muito valor”, disse.



Nuno Dias afirmou que o foco do Sporting está direcionado ao Cartagena, bicampeão espanhol, que será o adversário na meia-final da prova, desvalorizando os deslizes internos da equipa de Múrcia.



“O nosso foco tem sido para o Cartagena, bicampeão espanhol, que é o primeiro adversário e o mais importante neste momento. Já no ano passado ficaram em quinto lugar da fase regular e depois acabaram campeões. Acredito que vão estar bem, que estão motivados, garantidamente não mais do que nós, mas será um encontro difícil para o qual nos estamos a preparar muito bem”, afirmou o técnico ‘leonino’.



Segundo o treinador, o Sporting está “preparado”, sendo que a segunda volta que fez no campeonato nacional, na qual foi a equipa com mais pontos, mais golos marcados e menos sofridos, reforça o sentimento de que os ‘leões’ embarcam para Itália “num bom momento”.



Nuno Dias recusou atribuir favoritismos a qualquer equipa, afirmando que as quatro que estão na final a quatro “chegaram a esta ronda com todo o mérito” e que “têm todas as mesmas chances” de erguer o troféu.



“Sei que chegaram a esta ronda com todo o mérito e normalmente quando se chega a esta fase, acreditamos que tivemos um percurso que nos fez merecer estar entre os quatro melhores da Europa. Acredito que estas quatro equipas têm as mesmas chances de serem as últimas a subir ao palco no domingo. Cabe-nos a nós dar o máximo possível”, salientou.



O Sporting, que já venceu o título europeu em duas ocasiões, estará na ‘final-four’ da Champions de futsal pela sexta época consecutiva, fator que Nuno Dias, o treinador com mais jogos na prova, considera que cria um “conhecimento profundo” da competição e da sua importância e que “dá confiança” à equipa, mas que “acarreta a motivação para continuar a fazer história”.



Os ‘leões’ não poderão contar com os lesionados Taynan e Henrique Rafagnin nesta fase da prova, contudo Nuno Dias espera contar com os pivôs Zicky Té, que diz não saber se poderá estar a 100%, Rocha, que “está a fazer de tudo” para recuperar, e Allan Guilherme. Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, destes três, apenas Rocha não pisou a quadra.



O Sporting defronta os espanhóis do Cartagena na sexta-feira, às 16:30 [hora de Portugal Continental] nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, em Pesaro, Itália.



Na outra meia-final defrontar-se-ão os espanhóis do Palma, tricampeão europeu em título, e os franceses do Étoile, também na sexta-feira, às 19:30 [hora de Portugal Continental]. A final está marcada para domingo, às 17:00, três horas depois da partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares.