Nuno Dias prolonga contrato com o Sporting

“Nuno Dias, treinador da equipa principal de futsal do Sporting Clube de Portugal, renovou contrato até 2027. Paulo Luís, técnico-adjunto também prolongou a ligação por mais quatro anos”, refere o Sporting na sua página oficial.



Em Alvalade, onde se encontra desde 2012/13, Nuno Dias, de 50 anos, conquistou duas Ligas dos Campeões, sete campeonatos, seis Taças de Portugal, sete Supertaças, quatro Taças da Liga e quatro Taças de Honra da Associação de Lisboa.



O treinador, que oficializou agora a renovação de contrato, ao lado do presidente do clube, Frederico Varandas, disse não estar fora dos seus horizontes terminar a carreira, que começou no Instituto D. João V, ao serviço do Sporting.



"Sabemos, também, que a carreira dos treinadores vive muito à custa de resultados. Por vezes, o trabalho é muito bem feito e os resultados não o acompanham. Felizmente, os resultados têm sido bons e confio naquilo que fazemos. Normalmente, num clube grande como o Sporting, a carreira de um treinador não se prolonga durante tanto tempo. No nosso caso, tem-se prolongado e estamos muito contentes com isso", disse Nuno Dias, citado pelo clube.