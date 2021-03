Nuno Santos lesionado e em risco de falhar receção do Sporting ao Vitória de Guimarães

A informação foi avançada pelo clube, depois de uma sessão na Academia de Alcochete em que a equipa continuou a preparar a receção de sábado ao Vitória de Guimarães.



A lesão deixa o extremo, de 26 anos, em dúvida para o jogo de sábado, depois de ser titular em 18 jogos da I Liga e suplente utilizado nos restantes cinco jogos, numa competição em que tem seis golos marcados.



Em contrapartida, já esta semana, o Sporting voltou a contar a 100% com o avançado Paulinho, contratado no mercado de inverno ao Sporting de Braga, com o internacional português recuperado de uma lesão na coxa esquerda.



O avançado falhou os últimos quatro encontros da equipa de Rúben Amorim, com Portimonense, FC Porto, Santa Clara e Tondela.



Na sexta-feira a equipa volta a treinar em Alcochete, às 10h00, estando marcada para o final da tarde, a partir das 18h30, a conferência de Rúben Amorim, de antevisão do jogo da 24.ª jornada da I Liga.



O Sporting, líder do campeonato, com 61 pontos, recebe no sábado, a partir das 20h30, o Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 45 pontos.