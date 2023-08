Nuno Santos renova até 2027

“É um sentimento de muita felicidade, orgulho e vou continuar a fazer tudo por este clube, tentar ganhar títulos”, afirmou o ala esquerdo, de 28 anos, em declarações divulgadas no sítio oficial do Sporting na Internet.



Nuno Santos representa o clube lisboeta há quatro épocas, incluindo a atual, tendo-se sagrado campeão nacional em 2021 e conquistado duas edições da Taça da Liga, em 2021 e 2022, e uma Supertaça portuguesa, em 2021.



“Sem dúvida, já queria muito continuar aqui, mas este é mais um motivo de confiança do clube. Vou continuar a dar tudo, vamos tentar conseguir os objetivos do clube e sou mais um para ajudar, agora a caminho da quarta época. Vamos dar tudo e continuar na máxima força”, assinalou.



Nuno Santos, cujo contrato terminava em 2025 e que já disputou 136 jogos e marcou 27 golos com a camisola dos ‘leões’, reafirmou o “sentimento de muito orgulho” em continuar a representar o clube lisboeta.