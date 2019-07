Oficial. Eduardo é futebolista do Sporting por cinco épocas

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2019, 10:43 / atualizado em 02 Jul, 2019, 10:43 | Sporting

O médio brasileiro, que na última época representou o Belenenses, por empréstimo do Atlético Paranaense, assinou com os "leões" um contrato de cinco temporadas, válido até 2024.



Eis o comunicado na íntegra da SAD leonina:



"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sport Club Internacional para a transferência definitiva do jogador Eduardo Henrique.



A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato com Eduardo Henrique válido por 5 épocas desportivas.



A Sporting CP - Futebol, SAD dá as boas-vindas e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais ao jogador".





O brasileiro Eduardo, médio defensivo de 24 anos, junta-se aos anunciados Luciano Vietto, Luís Neto, Valentin Rosier e Rafael Camacho.



Eduardo é o quinto reforço garantido pelo Sporting para a presente temporada.







O futebolista deverá já esta terça-feira realizar o primeiro treino em Alcochete sob as ordens de Marcel Keizer.



A contratação do médio foi consumada, de 24 anos, foi consumada mediante o pagamento de 3 milhões de euros ao Belenenses, uma vez que o passe do jogador pertencia ao Internacional de Porto Alegre.







As negociações revelaram-se e só tiveram um desfecho positivo após um encontro entre Frederico Varandas e Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses.