Os planos de Lisboa para uma eventual noite de festejos

(Com Lusa)





Sporting e Benfica partilham a liderança da I Liga e defrontam-se, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, num jogo que pode ditar o vencedor do campeonato.Habitualmente, para celebrar a conquista do campeonato, os adeptos de ambos os clubes concentram-se na rotunda do Marquês de Pombal e nos arredores.A Câmara Municipal de Lisboa informou que, desde a manhã, foi reservado o estacionamento na Alameda Edgar Cardoso e na Avenida Sidónio Pais e, a partir das 15:00, fechado o Túnel do Marquês para montagem de um hospital de campanha.A PSP anunciou “cortes progressivos” em diferentes artérias da capital, com especial incidência para o Marquês de Pombal, onde será montado um recinto para eventuais festejos, pelo que o espaço será fechado e será interdita a circulação a partir das 17:30.Os condicionamentos de trânsito serão provisórios, durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, a partir do início da tarde, acrescentou a PSP.Ainda segundo a polícia, o objetivo é evitar que exista concentração de adeptos dentro ou em redor da rotunda da conhecida praça lisboeta e, apenas no fim da partida, os adeptos do clube que eventualmente vier a sagrar-se campeão poderão entrar no recinto improvisado para as celebrações, caso aconteçam.Devido a este perímetro de segurança junto ao Marquês de Pombal, definido pela PSP, a CML determinou a restrição do horário de funcionamento, a partir das 17:00, de cerca de 60 restaurantes, cafés, supermercados e diversos estabelecimentos comerciais nas zonas do Marquês de Pombal e do Parque Eduardo VII, nas freguesias de Santo António e Avenidas Novas.No entanto, a obrigatoriedade de fecho fica sem efeito se o jogo não resultar na definição do campeão nacional de futebol.O Metropolitano de Lisboa também alertou que as estações do Parque, Marquês de Pombal, Avenida e Picoas vão fechar a partir das 17:30 de sábado, face aos eventuais festejos do campeão nacional de futebol, “por razões de segurança e por indicação da PSP”.A PSP recomendou aos adeptos que cheguem ao estádio com a devida antecedência, preferencialmente utilizando a rede de transportes públicos – comboio, autocarro e metro.