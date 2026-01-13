Ousmane Diomande de regresso aos treinos no Sporting

Depois da eliminação nos quartos de final, ante o Egito (3-2), o costa-marfinense voltou a trabalhar com a equipa, à semelhança de Geny Catamo, que havia voltado na sexta-feira aos trabalhos após Moçambique ser eliminado nos ‘oitavos’.



Além de Diomande, trabalharam na Academia do clube, em Alcochete, sob as ordens de Rui Borges, os jovens João Munis, Zaïd Bafdili e Flávio Gonçalves, numa fase em que os ‘leões’ estão a braços com várias ausências.



O técnico dos ‘verdes e brancos’ está a braços com uma ‘crise’ de lesões e ausências, como Geovany Quenda, Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves, Ricardo Mangas, Salvador Blopa ou Ioannidis, bem como as suspensões de Hjulmand e Maxi Araújo.



Com vista à receção ao Casa Pia, na sexta-feira, pelas 20:15, para a 18.ª jornada da I Liga, o Sporting volta a treinar na quarta-feira de manhã, em Alcochete, em apronto à porta fechada.