Pablo Sarabia apresentado como reforço do Sporting por uma temporada

“Escolhi vir para o Sporting porque é um clube grande que está a trabalhar muito bem, como se viu na época passada pelas vitórias na Liga e na Taça da Liga. Vir para aqui é uma excelente oportunidade para mim, quero desfrutar desta experiência”, disse Sarabia, em declarações divulgadas no site oficial dos ‘leões’.



O extremo de 29 anos foi formado nas escolas do Real Madrid e passou pelo Getafe e Sevilha, antes de chegar ao Paris Saint-Germain, clube que representava desde 2019/20.



“O Antonio Adán [guarda-redes do Sporting] disse-me coisas boas do clube, do treinador, do ambiente, dos colegas e da cidade de Lisboa. Tudo o que ele me contou foi bom e importante para escolher vir para o Sporting”, revelou Sarabia, que irá utilizar a camisola número 17.



O internacional espanhol poderá fazer a sua estreia no sábado, perante o FC Porto, no clássico da quinta jornada da I Liga.



“Quero marcar golos e fazer assistências para ajudar a equipa em tudo o que for possível. O nosso pensamento é jogo a jogo. Primeiro, estamos focados no jogo de amanhã [sábado], depois no seguinte e daí em diante. Quero começar esta experiência da melhor forma”, concluiu.