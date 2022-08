Paulinho e Jovane em tratamento no regresso do Sporting ao trabalho

Na sessão que decorreu na Academia em Alcochete, os titulares no jogo de sábado realizaram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos treinaram normalmente no relvado às ordens do técnico Rúben Amorim.



Ausentes da sessão estiveram Paulinho e Jovane Cabral, que continuam a realizar apenas tratamento devido a problemas físicos.



No sábado, o Sporting foi derrotado em casa pelo Desportivo de Chaves por 2-0, somando a segunda derrota consecutiva no campeonato. Os ‘leões’ somam apenas quatro pontos e podem ficar a oito de distância de FC Porto e Benfica, ambos com menos um jogo.



O Sporting regressa ao trabalho na terça-feira, pelas 10:00, na Academia em Alcochete.