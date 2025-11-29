Pedro Gonçalves de regresso





(Com Lusa)

“O Pote está convocado, está para jogo. Vamos perceber aquilo que podermos utilizá-lo ou não, para não o expor a coisas que ainda não esteja tão confortável, mas está para jogo, está convocado”, adiantou Rui Borges, em Alcochete, durante a antevisão da receção aos ‘tricolores’.Pedro Gonçalves sofreu uma lesão muscular durante a visita ao Santa Clara, da 11.ª jornada do campeonato, que o afastou das opções de Rui Borges e de Roberto Martínez, selecionador nacional, desde o início do mês.Falhou, por isso, a visita de Portugal à Irlanda e a receção à Arménia, bem como os encontros do Sporting contra Marinhense, para a Taça de Portugal, e Club Brugge, para a Liga dos Campeões.Apesar de ter vencido todos os jogos em que o criativo esteve ausente, Borges não negou que “a equipa precisa dele” e recuperou mesmo palavras antigas do jogador para passar “a mensagem” para o grupo, que, após a receção ao Estrela da Amadora, no domingo, visita o Benfica, na sexta-feira, e o Bayern Munique, em 09 de dezembro.“A mensagem é o Estrela da Amadora. Essa é a mensagem e não falamos de absolutamente mais nada, porque é o próximo jogo. E como dizia o Pote há uns dias, lá atrás, a nossa ‘Champions’ é o campeonato”, reiterou.É que o Estrela da Amadora é uma equipa que, apesar de “não começar tão bem o campeonato”, também tem “qualidades”.“É a segunda equipa com mais bolas longas, a terceira mais eficaz em cruzamentos”, vai “tentar criar algum perigo” e “alguns problemas”, para além de ser uma equipa que “também concede poucas oportunidades”, segundo a análise do treinador 'leonino'.“Nós jogamos na nossa casa, queremos manter a nossa energia e a qualidade de jogo que temos vindo a apresentar. Queremos dar essa continuidade e conseguir os três pontos”, apontou o técnico campeão nacional.Por fim, questionado sobre o calendário do campeonato até ao final da primeira volta, anunciado no sábado, pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e que, segundo foi noticiado durante a semana, terá sido um foco de discórdia entre Sporting, Benfica e FC Porto, Borges não quis “alongar-se”.Mas lembrou, no entanto, que os ‘leões’ já jogaram “para a Taça da Liga nem 48 horas a seguir” a um jogo do campeonato e não se queixaram.“O FC Porto adiou o seu jogo [da Taça da Liga], tem mais um jogo agora. Nós, lá atrás, fizemos o nosso jogo sem descanso, mudámos 11 jogadores e, felizmente, fomos capazes de dar resposta. É o que é, olhar para o calendário e olhar as coisas de forma positiva”, atirou.O Sporting recebe o Estrela da Amadora no domingo, em partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Anzhony Rodrigues (AF Madeira).A equipa orientada por Rui Borges procura somar três pontos para igualar, no primeiro lugar do campeonato, à condição, o FC Porto, que só entra em campo, frente ao Estoril Praia, no Estádio do Dragão, após o encontro dos ‘verde e brancos’.O Estrela da Amadora segue em 13.º lugar, com 11 pontos em 11 jogos, mas vem de uma vitória fora (5-3), contra o Casa Pia, e um empate em casa (1-1) com o Nacional.