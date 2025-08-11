Pedro Gonçalves já tem 200 jogos oficiais pelo Sporting

“É um orgulho para mim. Nunca pensei poder chegar a um clube tão grande como o Sporting. Sinto-me feliz por fazer estes 200 jogos. Espero fazer mais ainda”, declarou, ao canal de televisão do bicampeão nacional.



O médio ex-Famalicão chegou aos 200 jogos quase cinco anos depois de se estrear, em outubro de 2020, e já venceu entretanto os quatro títulos nacionais nos ‘leões’ – três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.



Hoje, disse, é mais completo “também por marcar mais golos”, no seio de um plantel com “alegria e felicidade no trabalho”, permitindo os sucessos dos últimos anos, que o deixam “arrepiado”.



“Tento não pensar nisso, só aproveitar, e sempre tentei dar o meu melhor para ficar na história [do clube]. Fico contente por as coisas correrem tão bem”, acrescentou.



Para 2025/26, notou, gostaria de “uma época sem lesões”, problema que o tem afetado, para poder “jogar os jogos todos” e representar a seleção portuguesa no Mundial2026, além de “ganhar o máximo de títulos possível” pelos ‘verdes e brancos’.