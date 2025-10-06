Pedro Gonçalves prolonga contrato com Sporting até 30 de junho de 2030

"É sempre um momento de orgulho renovar pelo clube do coração e continuar a jogar pelo Sporting. Tenho sentido que o clube, o presidente e toda a gente envolvida gosta que faça parte desta história. Fico muito orgulhoso, é um clube que adoro", transmitiu o internacional luso, citado pelos meios de comunicação do Sporting.



"Não esperava, sequer, chegar a um clube tão grande como o Sporting. Fico contente por fazer a minha história e o meu caminho. O mais importante é trazer troféus para o clube e, um dia mais tarde, ir ao Museu Sporting e ver lá o meu nome", revelou.



Pedro Gonçalves não esquece que o clube lhe deu tudo e, por isso, quer "retribuir ao máximo".



"O Sporting deu-me tudo. Tento retribuir ao máximo e vamos dar o nosso máximo. Individualmente, tem sido uma boa época e um dos meus melhores arranques. Vou dar o meu melhor para continuar assim. A equipa entra em todos os jogos para ganhar e vamos continuar assim até ao final da época", assegurou.

O médio, de 27 anos, chegou ao clube em 2020/21 proveniente do Famalicão, com um vinculo por cinco temporadas, entretanto renovado há dois anos até ao fim de 2026/27, com uma cláusula que agora mantém, no valor de 80 milhões de euros.

Com passagem na formação por Vidago, Desportivo de Chaves, Sporting de Braga e Valência (Espanha), Pedro Gonçalves mudou-se para os ingleses do Wolverhampton em 2017/18, dos quais saiu para o Famalicão em 2019/20.

Pelo Sporting, o médio, melhor marcador da I Liga em 2020/21, conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e duas Taças da Liga, chegando à seleção portuguesa, pela qual fez quatro jogos.

C/Lusa