Pedro Gonçalves recuperado e de regresso aos treinos do Sporting

O futebolista Pedro Gonçalves voltou hoje a treinar em pleno com a equipa principal do Sporting, após ter recuperado da lesão muscular na face posterior da coxa direita, contraída no início do mês, revelaram os 'leões'.

"A principal nota do treino vai para o regresso de Pedro Gonçalves, que está recuperado e trabalhou normalmente às ordens de Rui Borges", lê-se no portal do Sporting na Internet.

O criativo luso sofreu uma lesão no jogo frente ao Santa Clara, em 08 de novembro, em jogo da 11.ª ronda da I Liga, que o Sporting venceu por 2-1.

Os 'verdes e brancos', segundos classificados com 28 pontos, a três do líder FC Porto, continuam a preparar o desafio frente ao Estrela da Amadora, no domingo, em casa, e voltam a treinar no sábado de manhã em Alcochete.
