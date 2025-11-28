Pedro Gonçalves recuperado e de regresso aos treinos do Sporting

"A principal nota do treino vai para o regresso de Pedro Gonçalves, que está recuperado e trabalhou normalmente às ordens de Rui Borges", lê-se no portal do Sporting na Internet.



O criativo luso sofreu uma lesão no jogo frente ao Santa Clara, em 08 de novembro, em jogo da 11.ª ronda da I Liga, que o Sporting venceu por 2-1.



Os 'verdes e brancos', segundos classificados com 28 pontos, a três do líder FC Porto, continuam a preparar o desafio frente ao Estrela da Amadora, no domingo, em casa, e voltam a treinar no sábado de manhã em Alcochete.

