Pedro Gonçalves transfere-se do Sporting para a Fiorentina



Esta temporada, Pedro Gonçalves ainda não tinha competido pelos leões e junta-se agora ao defesa direito português João Mário na Fiorentina, 20.ª e última classificada da Serie A ao fim de duas jornadas, ainda sem pontos.



Para trás ficam seis épocas no Sporting, pontuadas por 97 golos e 58 assistências em 239 jogos, com a particularidade de ter sido o melhor marcador da I Liga em 2020/21, quando atuou como extremo e ajudou o clube lisboeta a sagrar-se campeão nacional 19 anos depois.



Pedro Gonçalves tornou-se o último jogador português a terminar uma edição da I Liga como o mais concretizador.



Natural de Vidago, o melhor futebolista jovem do campeonato em 2019/20 e 2020/21 contabiliza quatro internacionalizações pela seleção principal de Portugal e conquistou a Liga das Nações de 2025, tendo estado na fase final do Euro2020.



Condicionado por problemas musculares nas últimas duas épocas, Pedro Gonçalves perdeu espaço nas escolhas do treinador do Sporting, Rui Borges, e esteve ausente do Mundial2026, rumando agora à Fiorentina, apesar de ainda ter quatro anos de contrato com os leões, até 2030.







De acordo com a mesma fonte, a Fiorentina vai pagar 2,5 milhões de euros pelo empréstimo do médio, de 28 anos, ficando estabelecida uma cláusula de compra obrigatória de 22,5 ME, caso sejam atingidos determinados objetivos.Depois de ter feito a parte final da formação no SC Braga e nos espanhóis do Valência, Pedro Gonçalves estreou-se como sénior nos ingleses do Wolverhampton, em 2018/19, e rumou ao Famalicão na temporada seguinte.