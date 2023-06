Pedro Portela regressa ao andebol do Sporting

”, referiu o ponta direita, de 33 anos, que passou os últimos cinco no campeonato francês.Pedro Portela esteve três épocas ao serviço do Tremblay, de 2018/19 e 2020/21, após o que cumpriu duas temporadas no HBC Nantes, de 2021/22 a 2022/23, tendo conquistado uma Taça de França, uma Taça da Liga e uma Supertaça.”, disse, em declarações divulgadas pelos "leões".Portela, que assegurou que o Sporting irá lutar por todas as competições, despediu-se de Alvalade em 2018 como campeão (título que também conquistara em 2016/17), após já ter ganho duas taças Challenge, três taças de Portugal e uma Supertaça pelos "leões".”, adiantou o andebolista, que na primeira passagem pelo clube marcou 1.761 golos em 405 jogos.





Sensações boas do passado



Os dois campeonatos nacionais conquistados durante essa primeira passagem por Alvalade foram os momentos que o internacional português viveu de “forma especial”, principalmente o segundo, por ter sido na primeira época do Pavilhão João Rocha.



O jogador, que regressa “mais experiente, mas com a mesma ambição e forma de trabalhar”, tem sido também uma peça importante na seleção nacional, pela qual disputou um Europeu, dois mundiais e uns Jogos Olímpicos.



O diretor do andebol do Sporting, Carlos Carneiro, que partilhou durante três épocas o balneário com Pedro Portela (2015 a 2018), afirmou estar “muito contente” pelo regresso de um atleta que conhece “bem”.



“Sempre foi um exemplo dentro e fora de campo, é o que costumo chamar de um relógio suíço. Treina e joga sempre a 200% com uma qualidade muito alta. Estamos muito contentes pela vontade dele e por tê-lo connosco porque abdicou de algumas coisas para regressar”, concluiu o antigo andebolista.