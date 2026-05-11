Pedro Proença felicita Sporting pela terceira Liga dos Campeões de futsal

“O Sporting é campeão europeu de futsal! Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito todos os jogadores, a equipa técnica liderada por Nuno Dias e restante estrutura, assim como a Direção, sócios e adeptos do clube, na pessoa do presidente Frederico Varandas, pela conquista da UEFA Futsal ‘Champions League’, a terceira do palmarés do Sporting”, destacou o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Presente no pavilhão ao lado do presidente 'leonino', Frederico Varandas, o dirigente lembrou que “o futsal português, entre clubes e seleções, volta a marcar presença nos maiores palcos internacionais e a engrandecer o desporto de Portugal com mais uma conquista europeia”.



“A Federação Portuguesa de Futebol está e estará sempre ao lado dos clubes portugueses em todos os momentos que elevam o futebol português no mundo. Felicitações ao Sporting por esta brilhante conquista. Parabéns, campeões”, acrescentou.