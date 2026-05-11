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Pedro Proença felicita Sporting pela terceira Liga dos Campeões de futsal
O presidente da FPF, Pedro Proença, felicitou o Sporting pelo terceiro troféu da Liga dos Campeões de futsal, após a vitória por 2-0 frente ao Palma Futsal, na final disputada na Pesaro Futsal Arena, em Itália.
“O Sporting é campeão europeu de futsal! Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito todos os jogadores, a equipa técnica liderada por Nuno Dias e restante estrutura, assim como a Direção, sócios e adeptos do clube, na pessoa do presidente Frederico Varandas, pela conquista da UEFA Futsal ‘Champions League’, a terceira do palmarés do Sporting”, destacou o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Presente no pavilhão ao lado do presidente 'leonino', Frederico Varandas, o dirigente lembrou que “o futsal português, entre clubes e seleções, volta a marcar presença nos maiores palcos internacionais e a engrandecer o desporto de Portugal com mais uma conquista europeia”.
“A Federação Portuguesa de Futebol está e estará sempre ao lado dos clubes portugueses em todos os momentos que elevam o futebol português no mundo. Felicitações ao Sporting por esta brilhante conquista. Parabéns, campeões”, acrescentou.
Presente no pavilhão ao lado do presidente 'leonino', Frederico Varandas, o dirigente lembrou que “o futsal português, entre clubes e seleções, volta a marcar presença nos maiores palcos internacionais e a engrandecer o desporto de Portugal com mais uma conquista europeia”.
“A Federação Portuguesa de Futebol está e estará sempre ao lado dos clubes portugueses em todos os momentos que elevam o futebol português no mundo. Felicitações ao Sporting por esta brilhante conquista. Parabéns, campeões”, acrescentou.