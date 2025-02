Pinto da Costa. FC Porto agradece mensagens e deixa reparos a silêncio de Sporting e Benfica

Depois do enterro do antigo presidente do FC Porto, o clube emitiu um comunicado sobre as mensagens que recebeu sobre o legado deixado por Jorge Nuno Pinto da Costa.





"O FC Porto agradece as inúmeras mensagens de solidariedade com a família Portista pela dor provocada pela morte do seu Presidente Honorário Jorge Nuno Pinto da Costa que recebeu dos mais variados quadrantes, entre clubes nacionais e internacionais e as mais altas instâncias governamentais e desportivas.



A equipa azul e branca garante que não vai esquecer os que "de forma natural e com urbanidade" deixaram uma palavra de conforto num momento de "consternação e dor".



O clube liderado por André Villas-Boas lembrou também aqueles que não cumpriram regras de um bom relacionamento institucional, deixando implícitas críticas a Sporting e Benfica, que não se manifestaram.



"Da mesma forma, o FC Porto regista a ausência de um cuidado semelhante por parte da direção de alguns Clubes, indigno das Instituições que representam, revelando-se incapazes de cultivar princípios elementares de relacionamento institucional, razoabilidade e bom senso - valores fundamentais para o desenvolvimento do Desporto Português e para a boa relação entre clubes".



O FC Porto acusou que se abriu uma "ferida" no futebol português e que "o medo, insegurança ou sobranceria" de outros clubes irão levá-los a novas "derrotas".





Apesar de não ter havido um comunicado oficial por parte dos clubes da Segunda Circular, tanto Bruno Lage como Rui Borges falaram sobre Pinto da Costa, no sábado, em conferência de imprensa.



Bruno Lage lembrou os vários anos no futebol "com muitos títulos" do antigo presidente do FC Porto e o técnico do Sporting relembrou uma "pessoa marcante" no futebol português, endereçando condolências à família.