PJ conclui investigação do processo “Cashball"

A exceção é Paulo Silva, empresário que denunciou o caso, em março de 2018, quando revelou ao Ministério Público do Porto que tinha sido mandatado, através de intermediários como o agente João Gonçalves, para corromper jogadores de futebol das equipas adversárias do Sporting, mas também de andebol, estes em prejuízo do FC Porto.



Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, deu a posição oficial do clube, deixando um recado para o rival da Segunda Circular. "Oficialmente ainda não fomos notificados. É bom e positivo que o Sporting não esteja envolvido em qualquer caso de corrupção, nem alegadamente. Mas estamos expectantes em relação a outros que estão a ser investigados", atirou.



Além de André Geraldes, que desempenhou as funções de diretor-geral da SAD do Sporting, o processo engloba ainda João Gonçalves, empresário, e Gonçalo Rodrigues, ex-funcionário do clube leonino. Paulo Silva assegurou que eram eles os intermediários.