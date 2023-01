"Podemos vencer e é nisso que temos de pensar"

“Sim, é o Pedro Gonçalves que vai jogar e será Ugarte e Pedro Gonçalves no meio”, revelou Rúben Amorim, mesmo a finalizar a conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo.Segundo Amorim, “Morita está apto mas não vai a jogo” porque o Sporting precisa dos jogadores “a longo prazo e não é por ter treinando um dia, com baixa intensidade, que vai ser chamado ao jogo”, pelo que o japonês “vai ter de aguentar” e fazer “uma adaptação das cargas” físicas, apesar da importância do dérbi.“Não é por jogar com o Benfica, na fase em que estamos, que vamos arriscar qualquer tipo de jogador. O plano é sempre o mesmo. Jogarão os melhores, de acordo com a capacidade física deles. Não vamos arriscar porque vamos entrar numa série de muitos jogos”, justificou o treinador dos ‘leões’.Por outro lado, e uma vez que ainda não conta com Morita, Amorim admitiu que Mateo Tanlongo, médio contratado pelo Sporting neste mês, “já conta”, mas ainda “precisa de tempo” para crescer.“Ele chegou, faltam-nos jogadores ali, como médio defensivo, já conta. E depois, agarrar a posição ou o espaço no plantel, depende dele. É mais um jogador com boas qualidades, mas que precisa de tempo e nós vamos dar o tempo que ele precisar”, apontou Amorim.Num patamar diferente está Pedro Porro, cujo futuro “será sempre num grande clube”, independentemente de permanecer no Sporting ou ser transferido para outro clube, mas Amorim não acredita que esse “interesse” que existe “há bastante tempo” não vai afetar o rendimento do espanhol frente ao Benfica.“Ele está feliz no Sporting. Agora, obviamente, quando as janelas [de transferências] estão abertas, jogadores que são pretendidos, quando é óbvio que há clubes a fazer propostas, deve mexer sempre com os jogadores. Mas, a bola rolando, ele vai-se concentrar e tem feito um excelente campeonato”, comentou o técnico dos ‘verde e brancos’.O Sporting visita o Benfica no domingo, em partida da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.A equipa orientada por Rúben Amorim chega ao primeiro dérbi desta época no quarto lugar da classificação, a 12 pontos do adversário, que lidera o campeonato, a seis do Sporting de Braga, segundo classificado e a cinco do FC Porto, que ocupa o terceiro lugar.





(Com Lusa)