Portimonense - Sporting CP, a Taça da Liga em direto

Uma partida que começou mal para o Sporting com o Portimonense a adiantar-se aos 16 minutos, com um golo de grande penalidade, convertida por Jackson Martínez. À meia-hora de jogo, Luís Maximiano viu-se impotente para parar o corte de Mathieu, que marcou na própria baliza.





Sete minutos depois, Vietto respondeu à desvantagem leonina e marcu de cabeça, após um cruzamento milimétrico. Na segunda parte, o Portimonense esteve perto do 3-1, com uma bola ao poste mas foi o Sporting a chegar ao empate.





Rafael Camacho, depois de fletir para dentro, já na grande área algarvia, fez um grande remate para a igualdade. Aos 83 minutos, grande contra-ataque do Sporting com Bruno Fernandes a isolar Gonzalo Plata, que remata para a reviravolta leonina.





Até ao fim da partida, o Sporting ainda chegou ao 4-2, com um golo oportuno de Luiz Phellype. Com este triunfo, o Sporting carimba a passagem à Final Four da Taça da Liga, depois de o Rio Ave ter perdido em casa, com o Gil Vicente.