Pote com rotura muscular. Regresso só em 2026

Esta é a terceira lesão no mesmo local no espaço de um ano, o que levanta preocupações sobre a condição física do jogador. A ausência de Pote não deverá ser inferior a um mês, afastando-o da competição até janeiro de 2026.



Detalhes da lesão e prognóstico



Após ter jogado contra o Benfica no dérbi de Lisboa e ter marcado o golo leonino, o jogador sentiu um desconforto num treino, que se revelou ser uma nova rotura. O tempo de recuperação estimado de, pelo menos, um mês, significa que Pote falhará a fase final da Allianz Cup em janeiro.



Histórico preocupante



Este novo infortúnio na coxa direita é um revés significativo, dado o histórico recente do internacional português. A repetição de lesões no mesmo músculo é motivo de alerta para o departamento médico do clube, que vê o seu criativo voltar a parar num momento crucial da temporada.



Reações e impacto na equipa



O treinador Rui Borges já havia mencionado que Pote sentira desconforto, tornando-o inapto para o jogo da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. A ausência do camisola oito representa mais uma dor de cabeça para a equipa técnica leonina, que enfrenta uma "razia de lesões" em jogadores chave como Geovany Quenda e Gonçalo Inácio. Geny Catamo e Ousmane Diomande vão desfalcar o Sporting a caminho da CAN.



Pote já lamentou a situação em ocasiões anteriores, expressando a sua tristeza por falhar compromissos importantes, como os jogos da seleção nacional. Agora, o foco estará na sua recuperação total para regressar mais forte em 2026.