Presidente do Sporting lembra "uma grande lenda do clube"

"O Fernando Mamede é uma das histórias mais bonitas da história do Sporting, uma grande lenda do clube e um dos maiores da história do atletismo. Um sportinguista apaixonado. Foi uma pessoa que, além do atletismo, nunca deixou de seguir o Sporting. Muito apaixonado, muito interessado pelo clube, que parte e deixa uma grande saudade", disse Frederico Varandas.

O presidente do clube lisboeta compareceu no velório do antigo recordista mundial dos 10.000 metros, que começou às 17:00 no cemitério de Carnide, em Lisboa, onde também se realizará a missa em memória de Fernando Mamede, na sexta-feira, às 13:30, seguida do processo de cremação, às 14:00.

Frederico Varandas estabeleceu uma relação entre Fernando Mamede e a vitória alcançada na quarta-feira pelo Sporting em San Mamés, estádio do Ahtletic Bilbau, por 3-2, que permitiu à equipa `leonina` qualificar-se diretamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol de 2025/26.

"Penso que o Sporting obteve ontem [quarta-feira] a sua primeira vitória em Espanha, num estádio mítico, chamado San Mamés, São Mamede. Muitos dirão que é uma coincidência. Eu acredito que não", observou Frederico Varandas.

Fernando Mamede, nascido em Beja, foi detentor durante cinco anos do recorde mundial dos 10.000 metros, entre 1984 e 1989, tendo marcado presença em três edições dos Jogos Olímpicos (Munique1972, Montreal1976 e Los Angeles1984).

Sempre ao serviço do Sporting, clube em que ingressou em 1968 através do também lendário professor Mário Moniz Pereira, Mamede bateu ainda 27 recordes nacionais e três europeus.

A marca mundial do atleta alentejano, de 27.13,81 minutos, foi alcançada em 02 de julho de 1984, em Estocolmo, e durou até o mexicano Arturo Barrios fixar o máximo em 27.08,23 cinco anos depois, em Berlim.

Mesmo assim, passados mais de 40 anos, Mamede continua a ser o último atleta europeu detentor do recorde mundial dos 10.000 metros.

Especialista em provas de fundo, Mamede conquistou ainda uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de corta-mato de 1981, em Madrid.

De acordo com a comunicação social portuguesa, que cita fontes da Federação Portuguesa de Atletismo, Fernando Mamede terá falecido devido a complicações cardíacas.