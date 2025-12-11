Previsões Opta. Sporting com bilhete reservado para o play-off Benfica também apurado

Projeções Otimistas para os Leões

Segundo as simulações mais recentes do supercomputador, o Sporting CP tem uma probabilidade extremamente alta, de 91,5%, de chegar à ronda de play-off da Liga dos Campeões. Este cenário coloca os leões numa posição confortável para assegurar a sua presença na fase a eliminar, superando o rival Benfica nas probabilidades de apuramento.





Águias com "ajuste de contas" e alta probabilidade de apuramento

O Benfica também garante a qualificação, com o supercomputador a atribuir-lhe uma probabilidade de 83,6% de atingir o play-off. Embora ligeiramente inferior à do Sporting, esta percentagem é bastante expressiva e indica uma forte probabilidade de sucesso na competição.





A Caminho dos Oitavos





De acordo com a mais recente análise do supercomputador da Opta, tanto o Sporting como o Benfica deverão qualificar-se para o play-off da fase a eliminar da Liga dos Campeões, terminando entre o 9º e o 24º lugar.O supercomputador da Opta, conhecido pelas suas análises estatísticas aprofundadas, lançou as previsões para a fase de liga da Liga dos Campeões desta temporada, apontando um futuro promissor para os dois clubes portugueses em prova, Sporting e Benfica.A equipa de Alvalade, que tem mostrado um bom desempenho, parece ter um caminho teoricamente mais acessível em comparação com os encarnados, o que reforça o otimismo das projeções estatísticas. A equipa de Rui Borges tem por disputar jogos frente a PSG (em casa) e Athletic Bilbao (fora de casa).Após o sorteio, que ditou adversários como Nápoles, Juventus, Newcastle e Real Madrid, a Opta sugere que o Benfica terá um "ajuste de contas" na competição, enfrentando desafios significativos na busca pelo topo da classificação geral da fase de liga. O Benfica tem ainda pela frente confrontos com a Juventus (fora) e Real Madrid (casa).As previsões da Opta indicam que, embora o apuramento para o play-off seja altamente provável para ambos os clubes, a qualificação direta para os oitavos de final (reservada aos oito primeiros classificados da fase de liga) será uma tarefa mais árdua.Para os adeptos, resta acompanhar os resultados em campo, que têm variado entre vitórias, empates e derrotas para ambas as equipas nesta fase da competição. Os dados mais recentes da Opta sugerem que o Sporting tem um futuro ligeiramente mais brilhante do que o Benfica na atual edição da Liga dos Campeões.