Próxima jornada da I Liga abre em grande





(Com Lusa)





Os portuenses abrem a ronda na sexta-feira frente ao 10.º classificado, duas horas antes de o bicampeão nacional (que ocupa o segundo lugar e tem menos quatro pontos), defrontar os ‘canarinhos’, sétimos colocados, enquanto a equipa ‘encarnada’, terceira, a sete pontos de distância, fecha a jornada na segunda-feira, no terreno dos gilistas, surpreendentesda quinta posição.FC Porto e Sporting entram em ação mais cedo do que o habitual, uma vez que se defrontam na próxima terça-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em contraponto com o Benfica, que na quarta-feira foi eliminado da Liga dos Campeões, depois de voltar a ser derrotado pelo Real Madrid (2-1), na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final.A equipa treinada por Francesco Farioli, que se impôs por 4-0 em Arouca, na primeira volta, está longe do fulgor desses primeiros tempos sob o comando do técnico italiano, cenário agravado pela ausência de alguns dos jogadores mais influentes, como os defesas Kiwior e Martim Fernandes e o avançado Samu, enquanto o médio Alan Varela está suspenso.Os ‘dragões’ preparam-se para iniciar um ciclo muito exigente, uma vez que, na próxima jornada, se deslocam ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, antes dos embates com Moreirense (oitavo classificado), Sporting de Braga (quarto) e Famalicão (sexto), tendo ainda de disputar dois encontros dos oitavos de final da Liga Europa.O Sporting tentará ser o grande beneficiado de uma quebra que parece anunciar-se no rival portuense, mas, para isso, terá de começar por impor-se ao Estoril Praia, que bateu com grande dificuldade na primeira volta, por 1-0, com um golo do avançado Luis Suárez, melhor marcador do campeonato, em igualdade com o benfiquista Vangelis Pavlidis, ambos com 20 golos.Tal como o FC Porto, que se apurou diretamente para os oitavos de final da Liga Europa, o Sporting cometeu idêntica proeza na Liga dos Campeões e também conheceu uma semana tranquila, ao contrário do Benfica, que viveu num turbilhão, na sequência das acusações de racismo ao argentino Gianluca Prestianni feitas pelo brasileiro Vinicius Júnior, avançado do Real Madrid.As ‘águias’, que se impuseram por 2-1 ao Gil Vicente na primeira volta, graças aos dois golos marcados por Pavlidis, são a única equipa invicta, mas, em 23 jogos, nunca ganharam mais do que três seguidos na competição. Se vencerem na deslocação a Barcelos melhorarão essa série, alcançando o quarto triunfo consecutivo.A tarefa da equipa treinada por José Mourinho não se afigura nada fácil, uma vez que o Gil Vicente - que se instalou no quarto lugar na I Liga durante várias semanas -, venceu sete dos 11 jogos disputados em casa e perdeu apenas dois, um dos quais com o FC Porto, na distante segunda jornada.O Gil Vicente já foi ultrapassado pelo Sporting de Braga, que pode capitalizar o confronto entre os gilistas e os 'encarnados' para consolidar o quarto posto, necessitando, para isso, de se impor no estádio do Nacional, 14.º classificado, três pontos acima da zona de despromoção.Abaixo dos madeirenses, está o Rio Ave (15.º), que recebe uma equipa do Famalicão expectante por aproveitar também um eventual deslize do Gil Vicente, bem como o Tondela (16.º) e o Santa Clara (17.º), que se defrontam numa partida decisiva na luta pela manutenção, pois o lanterna-vermelha AVS parece há muito condenado.FC Porto – Arouca, 18:45Sporting - Estoril Praia, 20:45AVS - Estrela da Amadora, 15:30Nacional - Sporting de Braga, 18:00Vitória de Guimarães – Alverca, 20:30Tondela - Santa Clara, 15:30Casa Pia – Moreirense, 18:00Rio Ave – Famalicão, 20:30Gil Vicente – Benfica, 20:15