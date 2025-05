PSP vai montar operação especial em Lisboa no dia do dérbi Benfica-Sporting

A Polícia de Segurança Pública diz estar contar neste jogo da 33.ª Jornada, com cerce de 64 mil pessoas, só para assistir ao jogo, que se realiza no Estádio da Luz, com início previsto pelas 18h00.





De acordo com o comunicado a hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 16h00, no entanto, a PSP iniciará a sua ação durante a manhã, incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel.

O comando da PSP dá conta também de condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco, sendo intenção da PSP que os adeptos visitantes concentrem junto ao Estádio do Sporting Clube de Portugal, pelas 14h30, com saída previstas às 15h00.





A PSP relembra que tem planeada uma operação de segurança integral, complexa e multidisciplinar, a nível nacional, incluindo as regiões autónomas, envolvendo todas as suas valências. Participarão na mesma diversas entidades, entre as quais as diversas Autarquias, destacando-se a Câmara Municipal de Lisboa, Proteção Civil, Polícia Municipal, INEM, Bombeiros, Organizadores e Promotores do evento.





Conheça aqui os condicionamentos na capital no sábado, que vão surgir no seguimento deste evento: