Quem chega primeiro à 10.ª Supertaça?

(Com Lusa)

Os ‘leões’, bicampeões nacionais e detentores da Taça de Portugal, e as ‘águias’ chegam a este jogo com nove Supertaças cada, longe do recordista FC Porto (24), com as duas equipas a procurarem o 10.º cetro na prova.Na partida, que serve também para desempatar o confronto direto entre as formações lisboetas na competição, com dois triunfos cada, são várias as baixas nas duas equipas devido a lesões e castigos.O Sporting não pode contar com os lesionados Daniel Bragança e Nuno Santos, enquanto Matheus Reis e o reforço Alisson estão castigados e Maxi Araújo em dúvida. Do lado do Benfica os ausentes são Tomás Araújo, Alexander Bah, Manu Silva, Bruma e Nuno Félix, todos devido a problemas físicos.O jogo de hoje pode servir também para mostrar em ação algumas das ‘caras novas’ das duas equipas para a nova época.Os ‘leões’, que perderem o sueco Viktor Gyökeres, grande figura da equipa nas últimas épocas, já contrataram, além de Alisson (ex-Vitória), o georgiano Giorgi Kochorashvili (ex-Levante), João Virgínia (ex-Everton) e o colombiano Luís Suárez (ex-Almería).Já o Benfica, que viu sair nomes como o argentino Ángel Di Maria e o turco Orkun Kökçü, contratou Samuel Dahl, que esteve cedido na época passada pelos italianos da Roma, Rafael Obrador (ex-Real Madrid), Amar Dedic (ex-Salzburgo), Enzo Barrenechea (ex-Aston Villa) e Richard Ríos (ex-Palmeiras).Com transmissão em direto na RTP1 e na Antena1, bem como nas plataformas digitais do operador público de rádio e televisão, a Supertaça terá pontapé de saída esta noite às 20h45, no Estádio Algarve, e será dirigida por uma eqiopa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.