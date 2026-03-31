Quenda feliz com regresso e desejoso de ajudar o Sporting a conquistar títulos

“Temos objetivos para cumprir e tenho de dar o meu máximo para ajudar a equipa”, prometeu o jovem internacional sub-21 português, recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé direito que o obrigou a parar quase quatro meses.



O extremo ‘leonino’, que se lesionou no dérbi da 13.ª jornada da I Liga com o Benfica (1-1), em 05 de dezembro de 2025, no Estádio da Luz, em Lisboa, foi operado em Londres e recuperou na capital inglesa, para onde vai rumar na próxima época, para alinhar pelo Chelsea.



“Estou muito contente por estar de volta, já estou a treinar com a equipa e sinto-me muito bem. Uma recuperação que não foi nada fácil”, admitiu.



O extremo de 18 anos nascido em Bissau revelou que a companhia do pai e de um primo, entre outros, foram fundamentais neste processo: “Correu bem, estive ali com pessoas que me ajudaram muito”.



O jovem futebolista assegurou que, “mentalmente”, sempre esteve a “100%”, recordando aqueles que sempre lhe deram “força”, algo que considera ter sido “muito importante”.



O apoio que teve é o mesmo que espera continuar a ter dos adeptos ‘leoninos’, aos quais pede para “nunca desistirem, como têm feito sempre”.



“Nós não vamos desistir, vamos continuar em busca dos nossos objetivos”, prometeu o futuro futebolista do Chelsea.



O Sporting, bicampeão nacional, que tem um jogo em atraso na I Liga, ocupa o segundo lugar, a sete pontos do líder FC Porto, com quem disputa as meias-finais da Taça de Portugal, depois de ter vencido por 1-0 em casa, e enfrenta o Arsenal, nos quartos de final da Liga dos Campeões.