Quenda no pódio das vendas do Sporting

A menos de dois meses de chegar à maioridade, o extremo internacional sub-21 vai alinhar nos "blues", mas só vai deixar o líder isolado da I Liga no final da próxima temporada, numa altura em que procura a estreia pela seleção principal.



O negócio foi fechado por quase metade dos 100 ME da cláusula de rescisão, mas pode crescer cerca de 1,4 ME em função de variáveis, tornando Quenda no futebolista abaixo dos 18 anos mais caro da modalidade, acima de Endrick, Rodrygo e Vinicius Júnior, todos do Real Madrid.



O extremo esquerdino protagonizou a terceira maior venda do Sporting, atrás dos médios Bruno Fernandes, que rumou aos ingleses do Manchester United em 2020, tendo rendido 55 ME fixos, mais 25 ME por objetivos, dos quais 10 ME já foram concretizados, perfazendo um total de 65 ME, e de Manuel Ugarte, contratado em 2023 pelo tricampeão francês Paris Saint-Germain por 60 ME.



O uruguaio juntou-se, depois, ao internacional luso e capitão dos "red devils", treinados por Ruben Amorim, que logrou dois campeonatos pelo clube de Alvalade entre 2020 e 2024.



Mais dividendos dos "leões"



Atrás de Geovany Quenda seguem agora o lateral direito espanhol Pedro Porro, o médio Matheus Nunes e o defesa esquerdo Nuno Mendes, cujas saídas renderam 45 ME aos "leões".



Se Matheus Nunes, agora no tetracampeão inglês Manchester City, chegou aos também ingleses do Wolverhampton por esse montante fixo, acrescido de cinco ME em variáreis, Pedro Porro e Nuno Mendes foram inicialmente emprestados ao Tottenham, da Premier League, e ao PSG, incluindo taxas de cinco e sete ME na verba definitiva dos negócios.



O centrocampista João Mário, campeão da Europa por Portugal em 2016, e o avançado argelino Islam Slimani custaram 40 ME e 30 ME fixos aos italianos do Inter Milão e aos ingleses do Leicester, respetivamente.



Já o extremo Nani, outra das figuras lusas no Euro2016, reforçou o United por 25,5 ME, pouco acima dos 22,5 ME que os espanhóis do Atlético de Madrid acordaram pagar em 2019 pelo dianteiro Gelson Martins, um dos nove futebolistas que tinham apresentado a rescisão por justa causa um ano antes, na senda dos ataques à academia de Alcochete.



À beira deste top 10 ficou o médio atualmente emprestado ao Las Palmas Dário Essugo, igualmente transferido para o Chelsea, por 22,3 ME.