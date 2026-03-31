Quenda regressa aos treinos





(Com Lusa)

O extremo, que se lesionou no dérbi da 13.ª jornada com o Benfica (1-1), em 05 de dezembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, chegou a ser operado em Londres e teve um período de recuperação longo, estando agora apto para a fase final da época.Quenda, de 18 anos, e que já tem compromisso assinado com o Chelsea para a próxima época, integrou hoje o treino na Academia da Alcochete, numa sessão em que o treinador Rui Borges contou também com o médio Giorgi Kochorashvili.O internacional georgiano estava de fora das opções, devido a uma lesão traumática quase há dois meses, tendo disputado o último jogo nos quartos de final da Taça de Portugal, na vitória em casa diante do AVS (3-2), em 05 de fevereiro.Ainda sem os internacionais, nas seleções, Rui Borges contou com vários jovens no treino, casos de Bruno Ramos, David Moreira, Rômulo Júnior, Rodrigo Dias, Kauã Oliveira, Samuel Justo, Mateo Tanlongo, Lucas Anjos e Paulo Cardoso.A equipa de futebol do Sporting, que prepara a receção de sexta-feira ao Santa Clara (20:30), em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, tem nova sessão de treino agendada para quarta-feira em Alcochete, à porta fechada.Na I Liga, o Sporting é segundo classificado, a sete pontos do líder FC Porto e com os mesmos 65 pontos do Benfica, mas com os ‘leões’ a terem menos um jogo disputado, da 26.ª jornada, em casa com o Tondela.Depois do jogo de sexta-feira, a equipa verde e branca recebe na terça-feira o Arsenal, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com início às 20:00.