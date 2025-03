Quenda uma das melhores vendas em Portugal

Desta forma, o jovem jogador, de apenas 17 anos, que fica mais uma temporada no líder da I Liga de futebol, ficou no 11.º lugar da hierarquia das maiores vendas dos emblemas portugueses, numa semana em que pode somar a primeira internacionalização pela principal seleção das quinas.



A peça fundamental na equipa comandada por Rui Borges superou o internacional brasileiro Galeno, que em dezembro rumou aos sauditas do Al Ahli por 50 ME e igualou no segundo lugar o compatriota Éder Militão, que se transferiu para o Real Madrid no final de 2018/19, nas vendas mais elevadas de sempre do FC Porto.



Logo à frente de Quenda está o compatriota Bruno Fernandes, que trocou o Sporting pelo Manchester United por 55 ME, em 2020, com o médio João Neves a surgir na nona posição, depois de o Paris Saint-Germain ter pagado 59,9 ME fixos ao Benfica pelo internacional luso, sendo que poderá atingir os 69,9 ME, mediante a concretização de determinados objetivos.



Benfica...



O top 5 continua a ser exclusivamente do Benfica, a começar pelo médio Enzo Fernández, campeão mundial de seleções pela Argentina, que se mudou para os ingleses do Chelsea, por 121 ME, em janeiro de 2023, e que lidera um pódio que inclui João Félix, transferido para o Atlético de Madrid por 120 ME, em 2019, e o uruguaio Darwin Núñez, resgatado em 2022 pelos ingleses do Liverpool, a troco de um montante fixo de 75 ME, mais 25 ME em variáveis.



As "águias" conseguiram ainda 68 ME, acrescidos de 3,6 em objetivos, em 2020, quando Rúben Dias assinou pelo tricampeão inglês e atual campeão europeu Manchester City, sendo que Gonçalo Ramos fecha o top 5, após ter rendido 65 ME fixos com a mudança para o PSG, no ano passado.



Sporting...



Seguem-se o uruguaio Manuel Ugarte, a maior venda da história do Sporting, com os 60 ME pagos também pelos parisienses, e o internacional luso Otávio, que, pela mesma verba, levou o Al Nassr a torná-lo no maior encaixe de sempre do FC Porto, agora em igualdade com Nico González.



FC Porto...



Entre as transações mais caras dos portistas constam ainda os nomes dos colombianos Luis Díaz, que rumou ao Liverpool em 2022, e James Rodríguez, transferido para o Mónaco em 2013, ambos por 45 ME.



Igual verba somou o Sporting com o espanhol Pedro Porro (Tottenham) e com Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), que até tinham saído inicialmente mediante taxas de empréstimo de cinco e de sete ME, respetivamente, ao passo que Matheus Nunes (Wolverhampton) rendeu 45 ME fixos.