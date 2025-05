Quenda vê Sporting motivado para ganhar a Taça

“Vai ser, como sempre, a tentar ganhar, porque temos de ir em busca da vitória”, afirmou o extremo, de 18 anos, em entrevista à agência Lusa.



Na "ressaca" da conquista do 21.º título do Sporting, o segundo consecutivo, o jovem, que alinhou em todos os 34 jogos dos "leões" na I Liga, aponta o foco ao jogo de domingo, rejeitando a sua passagem pelo Benfica, quando ainda era infantil, acrescente algum simbolismo acrescido aos dérbis.



“Já passou, já passou, agora temos jogo domingo, é uma final com o nosso maior rival. Vai ser 50/50, temos de dar o nosso máximo para conseguir a vitória”, vincou Quenda.



O esquerdino ainda espera conhecer o ambiente da festa da Taça, no Estádio Nacional, em Oeiras, sem que alimente a expectativa de superar o vivido no sábado, quando celebrou a conquista do campeonato com os adeptos, no Estádio José Alvalade, após o triunfo 2-0 frente ao Vitória de Guimarães, e nas ruas de Lisboa.



“Ainda não senti isso, mas o sábado vai ficar na minha memória. Ainda estou a viver um sonho. Este momento foi muito importante para mim e para a minha família. As melhores recordações foram na saída do estádio, quando a minha família me foi abraçar, mas o Marquês (de Pombal) vai ser inesquecível. Já esperava há muito tempo e foi importante”, recordou.



Melhor momento da época



Com 53 jogos já disputados em 2024/25, seis assistências e três golos, incluindo um na estreia na Supertaça Cândido de Oliveira, no início da época, na derrota frente ao FC Porto, Geovany Quenda não hesita em escolher o melhor momento da temporada: “O meu momento alto foi agora quando ganhámos o campeonato”.



Quenda vai iniciar em 2025/26 a última temporada com a camisola verde e branca do Sporting, que já o transferiu para os ingleses do Chelsea, por 52,1 milhões de euros (ME), numa venda conjunta com Dário Essugo, para um total de 74,4 ME de receita, sem que isso altere o foco do extremo.



“Vai ser igual, da mesma forma como o primeiro dia em que aqui cheguei. Representar o Sporting tem de ser sempre um orgulho, vai ser sempre assim, todos os dias. Eu tenho é de ajudar o Sporting, onde for, até a guarda-redes faço, se for preciso. Tenho é de ajudar o Sporting a ganhar jogos e a ganhar títulos”, vincou.



Quase uma década de "leão" ao peito, vai deixar marcas em Quenda, quando rumar à capital britânica.



“Vou sentir saudades, claro, porque foi o clube que me recebeu quando eu tinha 12 anos. Trataram-me sempre desta forma e só tenho a agradecer”, concluiu.