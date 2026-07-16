Reforço Rodrigo Zalazar encara chegada ao Sporting com responsabilidade

"É um lugar de muita responsabilidade, porque estamos a falar de um clube gigante e espetacular. Estou ansioso por mostrar-me e ajudar a equipa a conseguir os objetivos", afirmou o médio, de 26 anos, citado pelos `leões`.

Em 15 de maio, o Sporting anunciou a contratação de Zalazar, que assinou contrato por cinco épocas, até junho de 2031, após uma passagem de três temporadas pelo Sporting de Braga, impondo a contratação mais cara a envolver dois clubes portugueses e a segunda maior do futebol nacional.

"Desde o primeiro dia em que falei com o Sporting sabia que queria vir para aqui. Transmitiram-me muita confiança, adoro o clube e, assim que surgiu esta hipótese, muitas pessoas enviaram-me mensagens para vir para o maior de Portugal", salientou o médio, que também pode atuar a extremo.

Autor de 39 golos e 26 assistências em 126 jogos pelo Sporting de Braga, Zalazar foi convocado pelo Uruguai para o Mundial2026 depois da época "em que mais se destacou e conseguiu demonstrar todas as qualidades", mas não alinhou na fase final da principal prova internacional de seleções.

"Venho para ganhar todos os títulos possíveis. Acho que temos uma grande equipa e vamos demonstrá-lo. Agora, vamos preparar-nos. Estou ansioso para que tudo comece e só penso em dar o máximo em todos os treinos e jogos para representar o clube como merece. Vou dar tudo o que tenho pelo Sporting, pelos meus colegas e pela nossa gente", direcionou.

Zalazar encontrará no Sporting o defesa esquerdo Maxi Araújo, que fez dois golos e uma assistência no Mundial2026, sem impedir a eliminação do Uruguai, campeão mundial em 1930 e 1950, no Grupo H da primeira fase.

"O Maxi foi a primeira pessoa com quem falei, porque é especial para mim. Conhecemo-nos há muitos anos. É uma pessoa e um jogador incrível e estou feliz por partilhar isto com ele", enalteceu, indiferente à posição que ocupar em campo.

Nascido em Espanha, mas com dupla nacionalidade, Zalazar fez a formação entre Albacete, San Félix e Málaga e mudou-se em 2019/20 para o Eintracht Frankfurt, enfrentando diversos empréstimos do clube alemão.

O médio passou pelos polacos do Korona Kielce e pelos germânicos do St. Pauli e do Schalke 04, ao qual se vincularia em definitivo em 2022/23, logo após a conquista do título do segundo escalão da Alemanha e a subida do conjunto de Gelsenkirchen à Bundesliga.

Zalazar rumou ao Sporting de Braga há três anos e arrebatou uma Taça da Liga, em 2023/24, numa altura em que já se tinha estreado pela seleção principal do Uruguai, acumulando sete internacionalizações e dois golos.

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