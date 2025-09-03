Reforços e lesionados na lista do Sporting para a fase de liga
Os vários reforços do Sporting para a nova temporada, assim como os jogadores lesionados de longa duração, foram inscritos para a fase de liga da Liga dos Campeões, anunciou hoje a UEFA.
Na lista publicada no sítio do organismo europeu na Internet, os `leões` têm apenas dois guarda-redes e não estão Giovany Quenda e o espanhol Iván Fresneda, que, de acordo com fonte do Sporting, vão ser inscritos na lista B, destinada a jogadores que, até aos 21 anos, estiveram três temporadas completas no clube.
Além do extremo Geovany Quenda e do lateral Fresneda, na lista B vão ser inscritos os guarda-redes Francisco Silva e Diego Calai, o médio João Simões e o avançado Rodrigo Ribeiro, enquanto Daniel Bragança e Nuno Santos, lesionados de longa duração, também estão na lista.
O guarda-redes João Virgínia, os defesas Ricardo Mangas e Georgios Vagiannidis, o médio Giorgi Kochorashvili e os avançados Alisson Santos, Luis Suárez e Fotis Ioannidis, reforços para a nova temporada, estão entre os inscritos, assim como os jovens Bruno Ramos e Rayan Lucas, da equipa B.
Depois de ter estado na iminência de ser transferido, o defesa central neerlandês Jeremiah St. Juste integra a lista de inscritos dos `leões`.
O Sporting estreia-se na fase de liga da `Champions` em casa, frente ao Kairat Almaty (18 de setembro), visitando depois o campeão italiano Nápoles (01 de outubro) e recebendo o Marselha (22), antes de voltar a viajar para Itália, para jogar com a Juventus (04 de novembro).
Na segunda metade da prova, os campeões nacionais jogam em casa com Club Brugge (26 de novembro) e com o campeão europeu Paris Saint-Germain (20 de janeiro), visitando o Bayern Munique (06 de dezembro) e o Athletic Bilbau (28 de janeiro).
Lista de inscritos:
- Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia, Diego Calai (lista B) e Francisco Silva (lista B).
- Defesas: Matheus Reis, St. Juste, Debast, Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Diomande, Bruno Ramos, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas e Fresneda (lista B).
- Médios: Morita, Pedro Gonçalves, Kochorashvili, Maxi Araújo, Daniel Bragança, Hjulmand, Rayan Lucas e João Simões (lista B).
- Avançados: Geny Catamo, Nuno Santos, Trincão, Alisson Santos, Ioannidis, Luis Suárez, Rodrigo Ribeiro (lista B) e Geovany Quenda (lista B).