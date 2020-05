Renan Ribeiro já integrou treino do Sporting, mas sob vigilância médica

O jogador, de 30 anos e com contrato por mais três épocas, até 2023, tem tido vários problemas de lesões durante a temporada, em que chegou a ser titular, acabando por perder o lugar para Luís Maximiano.



Já depois de 'perder o lugar' na baliza, Renan ainda foi opção em dezembro no jogo da Liga Europa com o LASK Linz, no qual foi, no entanto, expulso na primeira parte, com os 'leões', que tinham o apuramento assegurado, a saírem derrotados por 3-0.



Hoje, na Academia de Alcochete, o Sporting continuou a preparação para o regresso da I Liga, suspensa em março devido à covid-19, numa sessão em que o avançado Luiz Phellype foi agora o único ausente.



O treinador Rúben Amorim, contratado em março e que ainda só fez um jogo pelos ‘leões’, voltou a chamar ao treino de hoje o guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker, dos sub-23, e para quinta-feira há nova sessão agendada, às 10:00.



O regresso do Sporting no campeonato será em casa do Vitória de Guimarães, na quinta-feira da próxima semana (04 de junho), a partir das 21:15, em jogo da 25.ª jornada.



Os ‘leões’ ocupam a quarta posição na I Liga, com 42 pontos, a 18 do líder FC Porto, enquanto o Vitória de Guimarães é sexto, com 37.



A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, disputadas até 26 de julho.



Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.



Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.