Responsabilidade "é de todos" se Sporting não for bicampeão nacional -- Rui Borges

Na Sporting TV, Frederico Varandas afirmou que a responsabilidade será sua se os `leões` não conquistarem o título novamente, numa época em que Rui Borges já é o terceiro treinador, sucedendo a Ruben Amorim e a João Pereira, mas Rui Borges assegurou que está consciente do seu papel.

"A responsabilidade é de todos. Eu nunca fugirei também daquilo que são as minhas responsabilidades enquanto treinador", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete, após ser questionado sobre as palavras de Frederico Varandas.

Ruben Amorim deixou o Sporting em primeiro lugar, em novembro, com mais cinco pontos do que o segundo classificado, mas quando Rui Borges sucedeu a João Pereira, no final de dezembro, os `leões` já estavam a um ponto dos `encarnados`.

Entretanto, sob a orientação do ex-treinador do Vitória de Guimarães, os `verde e brancos` já estiveram seis pontos à frente do rival, mas a diferença é agora de apenas dois pontos.

Confrontado ainda com os elogios de Varandas, Borges agradeceu, mas frisou que sente "confiança enorme do presidente" desde que chegou a Alvalade e que não era necessário fazê-lo.

"Feliz pela confiança, mas é algo que sinto diariamente e não precisava de o fazer publicamente para sentir esse carinho e confiança. Felizmente, tenho tido desde o primeiro dia em que aqui chegámos, seja da parte do presidente, seja de toda a gente da estrutura", revelou.

Ainda sobre a entrevista de Frederico Varandas, o treinador dos `leões` concordou que "quem manda" no futebol "deve olhar mesmo para este acumulado de jogos infinito nos jogadores", admitiu que isso "poderá ser um grande causador" das vagas de lesões e esclareceu que o presidente, quando falou em "abdicar" da Taça da Liga, não pretendia desistir da competição.

"Não é abdicar mesmo a 100%. É olhar de forma a criar objetivos claros e, se calhar, a Taça da Liga passar a ser um objetivo secundário. Acho que é nesse sentido, é natural que o tenha feito", considerou.

Rui Borges comentou a entrevista de Frederico Varandas ao canal do clube durante a conferência de imprensa de antevisão da visita ao AVS SAD.

O Sporting visita o AVS SAD no domingo, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

O AFS SAD, agora orientado por Rui Ferreira, segue em antepenúltimo lugar na classificação, com 19 pontos, mas desde a quinta jornada, antes da visita ao Sporting, na primeira volta, venceu apenas um encontro, frente ao Gil Vicente, no final de janeiro.